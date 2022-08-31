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Опитування: 7% українців не планують повертатися з-за кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Більшість українців, які виїхали за кордон через вторгнення росії, планують повернутися в Україну, лише 7% взагалі не має таких планів. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, інформує УНН.

Опитування: 7% українців не планують повертатися з-за кордону

Цитата

"36% респондентів висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати, 35% – відразу після того, як закінчиться війна, 13% – через рік або через кілька років після закінчення війни, 7% – після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу у себе вдома, 11% планують повернутися найближчим часом, а 7% взагалі не планують повертатися в Україну (серед тих, хто має постійну роботу в країні перебування, таких 18%)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За результатами опитуванням, частіше планують повернутися найближчим часом жителі західного (18%) і центрального (15%) регіонів, тоді як серед біженців із східного та південного регіонів – лише 6%. Останні частіше висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати (серед біженців із східного регіону – 41%, південного регіону – 48%).

"88% тих, хто планує повертатися в Україну, відповіли, що після повернення планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 7% – що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі східного регіону)", – наголошують у Центрі Разумкова.

81% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, лише 11% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 34% сподіваються на це, 12% сподіваються знайти іншу роботу, а 36% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.

Доповнення 

Станом на початок серпня 900 479 громадян України зареєструвалися у Німеччині з початку повномасштабного вторгнення росії.

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