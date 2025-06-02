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66 украинцев спасены с оккупированных территорий и россии: детали

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В апреле-мае 2025 года 66 граждан Украины были эвакуированы с временно оккупированных территорий и россии. Им предоставлено временное жилье, денежная, правовая, психологическая и медицинская помощь.

66 украинцев спасены с оккупированных территорий и россии: детали

В апреле-мае 2025 года 66 граждан Украины были эвакуированы с временно оккупированных территорий и территории россии на подконтрольную Украине часть. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Еще 66 граждан Украины удалось переместить с ВОТ и РФ на подконтрольную территорию Украины

- написал Лубинец.

Детали

По его словам, перемещение украинцев стало возможным благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмана; государственных структур Украины; гуманитарных организаций; международных партнеров.

"Акцентирую, что эти граждане оказались в условиях системного давления, преследований и отсутствия доступа к базовым правам. Часть из них испытала физическое и психологическое насилие, угрозы с оружием, пытки, два человека были незаконно депортированы в РФ. Еще часть - оставались на ВОТ без документов, медицинской помощи или какой-либо поддержки", - отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, среди спасенных: семья, которая подверглась обыскам, угрозам и изъятию имущества оккупационными силами; пожилые люди в критическом состоянии (самому старшему лицу 0 96 лет); лица с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями; граждане без правового статуса, насильно перемещенные в РФ; люди, находившиеся в изоляции без действующих документов.

После перемещения граждане, по его данным, получили временное жилье, денежную поддержку, правовую, психологическую и медицинскую помощь.

Дополнительно

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не медлить с возвращением из-за рисков, связанных с новым указом рф, который может стать основанием для незаконных задержаний граждан Украины.

россия хочет картографировать ВОТ, чтобы закрепить контроль над захваченными землями - Служба внешней разведки02.06.25, 07:40 • 2500 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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