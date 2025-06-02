66 українців врятовано з окупованих територій та росії: деталі

У квітні-травні 2025 року 66 громадян України були евакуйовані з тимчасово окупованих територій та території росії на підконтрольну Україні частину. Про це пише УНН із посиланням на Telegram-канал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Ще 66 громадян України вдалося перемістити з ТОТ та РФ на підконтрольну територію України - написав Лубінець.

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З його слів, переміщення українців стало можливим завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана; державних структур України; гуманітарних організацій; міжнародних партнерів.

"Акцентую, що ці громадяни опинилися в умовах системного тиску, переслідувань і відсутності доступу до базових прав. Частина з них зазнала фізичного та психологічного насильства, погроз зі зброєю, катувань, дві особи були незаконно депортовані до РФ. Ще частина - залишалися на ТОТ без документів, медичної допомоги чи будь-якої підтримки", - зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, серед врятованих: сім’я, яка зазнала обшуків, погроз та вилучення майна окупаційними силами; люди похилого віку в критичному стані (найстаршій особі 0 96 років); особи з інвалідністю та тяжкими захворюваннями; громадяни без правового статусу, насильно переміщені до рф; люди, що перебували в ізоляції без чинних документів.

Після переміщення громадяни, за його даними, отримали тимчасове житло, грошову підтримку, правову, психологічну, та медичну допомогу.

Додатково

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав не зволікати з поверненням через ризики, пов’язані з новим указом рф, який може стати підставою для незаконних затримань громадян України.

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