66 українців врятовано з окупованих територій та росії: деталі

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись
Ексклюзив
06:01 • 16393 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 64255 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 127123 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 152708 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 96556 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 194894 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 162842 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 121986 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108096 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 107240 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
58%
751мм
Популярнi новини

Рубіо та Лавров провели телефонну розмову перед переговорами у Стамбулі: подробиці

1 червня, 21:27 • 31138 перегляди

Розмова Рубіо і Лаврова відбулась за запитом рф - Держдепартамент США

1 червня, 23:38 • 35796 перегляди

Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

01:39 • 36662 перегляди

Комбіновані удари по Харкову: шестеро поранених, серед них двоє дітей

02:37 • 19462 перегляди

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

05:57 • 43290 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 194899 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 254666 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 269420 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 275611 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 373746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Київ

Туреччина

Китай

Реклама
УНН Lite

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 83699 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 162845 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 109604 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 141555 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 123811 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

66 українців врятовано з окупованих територій та росії: деталі

Київ • УНН

 • 162 перегляди

У квітні-травні 2025 року 66 громадян України були евакуйовані з тимчасово окупованих територій та росії. Їм надано тимчасове житло, грошову, правову, психологічну та медичну допомогу.

66 українців врятовано з окупованих територій та росії: деталі

У квітні-травні 2025 року 66 громадян України були евакуйовані з тимчасово окупованих територій та території росії на підконтрольну Україні частину. Про це пише УНН із посиланням на Telegram-канал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Ще 66 громадян України вдалося перемістити з ТОТ та РФ на підконтрольну територію України

- написав Лубінець.

Деталі

З його слів, переміщення українців стало можливим завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана; державних структур України; гуманітарних організацій; міжнародних партнерів.

"Акцентую, що ці громадяни опинилися в умовах системного тиску, переслідувань і відсутності доступу до базових прав. Частина з них зазнала фізичного та психологічного насильства, погроз зі зброєю, катувань, дві особи були незаконно депортовані до РФ. Ще частина - залишалися на ТОТ без документів, медичної допомоги чи будь-якої підтримки", - зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, серед врятованих: сім’я, яка зазнала обшуків, погроз та вилучення майна окупаційними силами; люди похилого віку в критичному стані (найстаршій особі 0 96 років); особи з інвалідністю та тяжкими захворюваннями; громадяни без правового статусу, насильно переміщені до рф; люди, що перебували в ізоляції без чинних документів.

Після переміщення громадяни, за його даними, отримали тимчасове житло, грошову підтримку, правову, психологічну, та медичну допомогу.

Додатково

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав не зволікати з поверненням через ризики, пов’язані з новим указом рф, який може стати підставою для незаконних затримань громадян України.

росія хоче картографувати ТОТ, щоб закріпити контроль над захопленими землями - Служба зовнішньої розвідки02.06.25, 07:40 • 2508 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійна
Верховна Рада
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9