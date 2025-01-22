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65 из 99 вражеских дронов уничтожили в 10 областях Украины: что известно о последствиях атаки рф

65 из 99 вражеских дронов уничтожили в 10 областях Украины: что известно о последствиях атаки рф

Киев  •  УНН

 • 12075 просмотра

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россия атаковала Украину 99 дронами «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Сбито 65 ударных БпЛА, повреждены объекты в 6 областях, жертв нет.

россия ночью атаковала Украину 99 беспилотниками, уничтожено 65 дронов в 10 областях, зафиксировано 30 беспилотников-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 января российские войска атаковали 99-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Чауда - ВОТ Крыма, Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

В результате ночной вражеской атаки, как указано, "повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях". Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших.

Киевская область подверглась ночью атаке рф дронами: повреждены дома и электросети22.01.25, 09:00 • 21104 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
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