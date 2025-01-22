65 з 99 ворожих дронів знищили в 10 областях України: що відомо про наслідки атаки рф

росія вночі атакувала Україну 99 безпілотниками, знищено 65 дронів у 10 областях, зафіксовано 30 безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 січня російські війська атакували 99-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Чауда - ТОТ Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 30 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили в Повітряних силах у соцмережах.

Внаслідок нічної ворожої атаки, як вказано, "пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях". Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

Київщина зазнала вночі атаки рф дронами: пошкоджено будинки та електромережі