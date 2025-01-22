Київщина зазнала вночі атаки рф дронами: пошкоджено будинки та електромережі

Сьогодні, 22 січня, російські війська вчергове атакували Київську область, пошкоджено 5 будинків та лінію електромереж, постраждалих немає, повідомили т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник та у ГУНП в області у Telegram, пише УНН.

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"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - повідомив Калашник.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще 4 пошкоджено", - зазначив він.

З його слів, у будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі.

"В іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж. Наразі ліквідовано", - вказав Калашник.

У поліції також підтвердили, що "на 8:40 в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки та один частково зруйновано". "Інформація про постраждалих наразі відсутня", - вказали у поліції.