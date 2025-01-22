Киевщина подверглась ночью атаке рф дронами: повреждены дома и электросети

Сегодня, 22 января, российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область, повреждены 5 домов и линия электросетей, пострадавших нет, сообщили и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник и в ГУНП в области в Telegram, пишет УНН.

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«Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено», - сообщил Калашник.

«В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов частично разрушен дом и еще 4 повреждены», - отметил он.

По его словам, в зданиях выбиты окна, посечены фасады, повреждены кровли.

«В другом населенном пункте повреждена линия электросетей. Сейчас ликвидировано», - указал Калашник.

В полиции также подтвердили, что «на 8:40 в одном из районов повреждены четыре частных дома и один частично разрушен». «Информация о пострадавших пока отсутствует», - указали в полиции.