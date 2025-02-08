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60 боевых столкновений на фронте: больше всего атак - на Покровском направлении

60 боевых столкновений на фронте: больше всего атак - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 2336 просмотра

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За сутки произошло 60 боевых столкновений, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 17 попыток. Противник нанес 18 авиационных ударов и совершил 309 артиллерийских обстрелов.

Всего с начала суток на фронте произошло 60 боевых столкновений. В Курской области украинские защитники отбили 15 атак россиян, а на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовые действия неподалеку Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Нового, Новоегоровки и Ямполовки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы. Противник нанес авиаудар в районе Макового.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал неподалеку Крымского и Торецка. Под авиаударами оказались Дружковка и Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя. Два боестолкновения продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник, при поддержке авиации, совершил одну атаку в направлении Новополя. Кроме того враг наносил авиационные удары по Гуляйполю и Новодаровке.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по Ольговскому.

На Северском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили 15 атак россиян, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Противник, с начала суток, нанес 18 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 26 управляемых авиационных бомб и совершил 309 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский" в краснодарском крае рф06.02.25, 08:04 • 25438 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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