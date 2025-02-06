Генштаб подтвердил поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский" в краснодарском крае рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение аэродрома «Приморско-Ахтарский» в краснодарском крае в ночь на 6 февраля. На объекте, который использовался для хранения и запуска БпЛА «Shahed», зафиксированы взрывы и пожар.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома «Приморско-Ахтарский» в краснодарском крае рф, пишет УНН.
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 6 февраля 2025 года поразили аэродром «Приморско-Ахтарский» в краснодарском крае РФ. (...) Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются
Это, как отмечается, объект оперативного базирования авиационных средств. Используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа «Shahed» по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей, указали в Генштабе.
«Удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины и терроре гражданского населения, будут продолжаться. Дальше будет... Слава Украине!» - отметили в Генштабе.
Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающего предприятия в краснодарском крае рф и российского ЗРК "Бук"05.02.25, 11:52 • 22177 просмотров