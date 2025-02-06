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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

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5 февраля, 16:15 • 109786 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

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5 февраля, 15:14 • 113995 просмотра

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Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 107415 просмотра

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Генштаб подтвердил поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский" в краснодарском крае рф

Генштаб подтвердил поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский" в краснодарском крае рф

Киев  •  УНН

 • 3467 просмотра

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Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение аэродрома «Приморско-Ахтарский» в краснодарском крае в ночь на 6 февраля. На объекте, который использовался для хранения и запуска БпЛА «Shahed», зафиксированы взрывы и пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома «Приморско-Ахтарский» в краснодарском крае рф, пишет УНН.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 6 февраля 2025 года поразили аэродром «Приморско-Ахтарский» в краснодарском крае РФ. (...) Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

Это, как отмечается, объект оперативного базирования авиационных средств. Используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа «Shahed» по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей, указали в Генштабе.

«Удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины и терроре гражданского населения, будут продолжаться. Дальше будет... Слава Украине!» - отметили в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающего предприятия в краснодарском крае рф и российского ЗРК "Бук"05.02.25, 11:52 • 22177 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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