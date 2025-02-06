Генштаб підтвердив ураження аеродрому "Приморсько-Ахтарський" у краснодарському краї рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому "Приморсько-Ахтарський" у краснодарському краї рф, пише УНН.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 6 лютого 2025 року уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у краснодарському краї рф. (...) Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються - повідомили у Генштабі у соцмережах.

Це, як зазначається, об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей, вказали у Генштабі.

"Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України та терорі цивільного населення, триватимуть. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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