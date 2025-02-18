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50 семей ВПЛ уже получили компенсации за уничтоженное жилье - Кулеба

50 семей ВПЛ уже получили компенсации за уничтоженное жилье - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 1124 просмотра

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Министерство развития запустило программу компенсаций за уничтоженное жилье для ВПЛ с бюджетом 15 млрд грн. Программа поможет около 10 тысячам семей получить новые дома, 50 семей уже приобрели жилье.

Первые 50 семей внутренне перемещенных лиц воспользовались сертификатами на жилье и приобрели новые дома в рамках государственной программы компенсаций. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Министерство развития сделало отдельную программу финансирования, именно направленную для помощи внутренне перемещенным лицам. Она направлена непосредственно на тех людей, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий. Люди, которые из-за агрессии России потеряли свое жилье, могут получить сегодня сертификаты на приобретение нового жилья,

- рассказал Кулеба.

По его словам, благодаря этим 15 млрд, которые правительство перераспределило для поддержки внутренне перемещенных лиц, есть возможность помочь около 10 тысячам семей получить новые дома.

Воспользоваться этой программой могут украинцы со статусом ВПЛ, которые потеряли свою единственную недвижимость,

- подчеркнул Кулеба.

За неделю работы инициативы 50 семей уже воспользовались сертификатами и приобрели новые дома.

Еще 2,5 тысячи семей подали заявки на бронирование средств и после завершения технических процедур смогут купить жилье.

На прошлой неделе Министерство развития общин и территорий получило 4,3 миллиарда гривен на финансирование программы.

Кроме того, в госбюджете на 2025 год заложено 4 миллиарда гривен на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье.

Также ведется сотрудничество с международными партнерами - в частности, Банк развития Совета Европы уже согласовал финансирование еще на 4,2 миллиарда гривен.

Кулеба отметил, что параллельно Министерство работает над комплексной программой поддержки ВПЛ, которая будет включать не только жилье, но и возможности трудоустройства, обучения, доступ к медицине и социальной помощи. Отдельным направлением является развитие муниципального жилья для переселенцев при поддержке Европейского инвестиционного банка. Первый этап этого проекта предусматривает финансирование в 400 миллионов евро.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что правительство до сих пор не имеет четкой стратегии защиты внутренне перемещенных лиц.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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