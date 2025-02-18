50 сімей ВПО вже отримали компенсації за знищене житло - Кулеба

Міністерство розвитку запустило програму компенсацій за знищене житло для ВПО з бюджетом 15 млрд грн. Програма допоможе близько 10 тисячам сімей отримати нові домівки, 50 родин вже придбали житло.

Перші 50 родин внутрішньо переміщених осіб скористалися сертифікатами на житло та придбали нові домівки в межах державної програми компенсацій. Про це розповів віце-прем‘єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН. Міністерство розвитку зробило окрему програму фінансування, саме спрямовану для допомоги внутрішньо переміщеним особам. Вона спрямована безпосередньо на тих людей, чиє житло було знищено внаслідок бойових дій. Люди, які через агресію росії втратили своє житло, можуть отримати сьогодні сертифікати на придбання нового житла, - розповів Кулеба. За його словами, завдяки цим 15 млрд, які уряд перерозподілив для підтримки внутрішньо переміщених осіб, є можливість допомогти близько 10 тисячам сімей отримати нові домівки. Скористатися цією програмою можуть українці зі статусом ВПО, які втратили свою єдину нерухомість, - наголосив Кулеба. За тиждень роботи ініціативи 50 сімей вже скористалися сертифікатами та придбали нові домівки. Ще 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів і після завершення технічних процедур зможуть купити житло. Минулого тижня Міністерство розвитку громад та територій отримало 4,3 мільярда гривень на фінансування програми. Крім того, у держбюджеті на 2025 рік закладено 4 мільярди гривень на компенсації за пошкоджене та знищене житло. Також ведеться співпраця з міжнародними партнерами – зокрема, Банк розвитку Ради Європи вже погодив фінансування ще на 4,2 мільярда гривень. Кулеба зазначив, що паралельно Міністерство працює над комплексною програмою підтримки ВПО, яка включатиме не лише житло, а й можливості працевлаштування, навчання, доступ до медицини та соціальної допомоги. Окремим напрямом є розвиток муніципального житла для переселенців за підтримки Європейського інвестиційного банку. Перший етап цього проєкту передбачає фінансування у 400 мільйонів євро. Нагадаємо Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що уряд досі не має чіткої стратегії захисту внутрішньо переміщених осіб.

