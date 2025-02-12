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Лубінець заявив, що уряд досі не має стратегії підтримки ВПО

Лубінець заявив, що уряд досі не має стратегії підтримки ВПО

Київ • УНН

 • 22250 перегляди

Дмитро Лубінець заявив про відсутність чіткої стратегії захисту внутрішньо переміщених осіб в уряді. Міністерства не можуть визначити відповідальних, а виплати ВПО затримуються через бюрократичні проблеми.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що уряд досі не має чіткої стратегії захисту внутрішньо переміщених осіб. Міністерства не визначили відповідальних, а оновлення списку населених пунктів для виплат затягується, через що тисячі людей залишаються без допомоги.

Таку думку висловив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ми вчора зібрали велику нараду, куди запросили представників всіх міністерств, у тому числі перших керівників, саме рівня міністрів і віцепрем’єр-міністрів. Прийшли заступники, але всіх міністерств. Я не буду описувати, як проходила вся зустріч. Вона тривала, мені здається, години чотири. Нами були запропоновані чіткі кроки, що повинні зробити конкретні міністерства. Від міністерств ми просили, щоб вони визначили термін, за який можуть виконати даний критерій. Коли я побачив, що навіть між представниками міністерств почалися такі діалоги: "За це ви відповідаєте? — "Ні, за це ви відповідаєте"

- розповів Лубінець.

Він зазначив, що для нього це показник того, що державного бачення захисту прав ВПО зараз немає. Єдиний орган, який опікується цим питанням перестав існувати. Досі немає розуміння, хто з яких міністерств на себе взяв повноваження після ліквідації міністерства.

Я розумію, що немає стратегії до 2025 року, який вже настав, і ми досі не можемо зрозуміти, яке бачення уряду та як він збирається у той чи інший спосіб захищати права внутрішньо переміщених осіб

- сказав Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що деякі програми, започатковані в Мінреінтеграції, продовжують працювати, а Мінсоц здійснює додаткові виплати. Водночас, за його словами, існують технічні проблеми, і їхня кількість постійно зростає.

Як приклад він навів ситуацію з оновленням переліку населених пунктів, що перебувають в окупації або на лінії зіткнення. Раніше зміни до відповідної постанови уряду вносилися кожні два тижні, що дозволяло автоматично здійснювати виплати за зруйноване житло та допомогу для ВПО.

Однак востаннє такі зміни були внесені ще 11 листопада. За словами Лубінця, весь цей час громадяни, які очікують на оновлення цього переліку, звертаються до нього. Він зазначив, що ще у вересні направив листа прем'єр-міністру, висловлюючи занепокоєння через ситуацію, оскільки вже тоді помічав технічні проблеми.

Втім, за його словами, зараз їх не стало менше, а навпаки — значно більше.

Нагадаємо

Омбудсмен наголошував, що внутрішньо переміщені особи потребують додаткового захисту з боку держави, а з боку виконавчої влади є недопрацювання у цьому напрямку.

Раніше Лубінець розкритикував урядову політику щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зазначивши, що чинна Стратегія ВПО до 2025 року містить декларативні завдання, які важко оцінити.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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