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Лубинец заявил, что правительство до сих пор не имеет стратегии поддержки ВПЛ

Лубинец заявил, что правительство до сих пор не имеет стратегии поддержки ВПЛ

Киев  •  УНН

 • 9748 просмотра

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Дмитрий Лубинец заявил об отсутствии четкой стратегии защиты внутренне перемещенных лиц в правительстве. Министерства не могут определить ответственных, а выплаты ВПЛ задерживаются из-за бюрократических проблем.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что правительство до сих пор не имеет четкой стратегии защиты внутренне перемещенных лиц. Министерства не определили ответственных, а обновление списка населенных пунктов для выплат затягивается, из-за чего тысячи людей остаются без помощи.

Такое мнение высказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы вчера собрали большое совещание, куда пригласили представителей всех министерств, в том числе первых руководителей, именно уровня министров и вице-премьер-министров. [Пришли заместители, но всех министерств. Я не буду описывать, как проходила вся встреча. Она длилась, мне кажется, часа четыре. Нами были предложены четкие шаги, что должны сделать конкретные министерства. От министерств мы просили, чтобы они определили срок, за который могут выполнить данный критерий. Когда я увидел, что даже между представителями министерств начались такие диалоги: «За это вы отвечаете?» - «Нет, за это вы отвечаете»

- рассказал Лубинец.

Он отметил, что для него это показатель того, что государственного видения защиты прав ВПЛ сейчас нет. Единственный орган, который занимается этим вопросом перестал существовать. До сих пор нет понимания, кто из каких министерств на себя взял полномочия после ликвидации министерства.

Я понимаю, что нет стратегии до 2025 года, который уже наступил, и мы до сих пор не можем понять, какое видение правительства и как оно собирается тем или иным образом защищать права внутренне перемещенных лиц

- сказал Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что некоторые программы, начатые в Минреинтеграции, продолжают работать, а Минсоц осуществляет дополнительные выплаты. В то же время, по его словам, существуют технические проблемы, и их количество постоянно растет.

В качестве примера он привел ситуацию с обновлением перечня населенных пунктов, находящихся в оккупации или на линии соприкосновения. Ранее изменения в соответствующее постановление правительства вносились каждые две недели, что позволяло автоматически осуществлять выплаты за разрушенное жилье и помощь для ВПЛ.

Однако последний раз такие изменения были внесены еще 11 ноября. По словам Лубинца, все это время граждане, которые ожидают обновления этого перечня, обращаются к нему. Он отметил, что еще в сентябре направил письмо премьер-министру, выражая беспокойство из-за ситуации, поскольку уже тогда замечал технические проблемы.

Впрочем, по его словам, сейчас их не стало меньше, а наоборот - значительно больше.

Напомним,

Омбудсмен отмечал, что внутренне перемещенные лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, а со стороны исполнительной власти есть недоработки в этом направлении.

Ранее Лубинец раскритиковал правительственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), отметив, что действующая Стратегия ВПЛ до 2025 года содержит декларативные задачи, которые трудно оценить.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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