5 человек пострадали во время стрельбы в торговом центре в США
Киев • УНН
В Уотербери, Коннектикут, в результате стрельбы в торговом центре Brass Mill Center пострадали по меньшей мере пять человек. Полиция задержала подозреваемого, все раненые выживут.
По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы во вторник в торговом центре Brass Mill Center в Уотербери в американском штате Коннектикут, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
По данным полицейского управления Уотербери, подозреваемый находится под стражей.
Инцидент произошел около 16:40 по местному времени и начался как "конфликт" между двумя людьми, сообщил на брифинге начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.
По словам полиции, один человек открыл огонь, заставив покупателей бежать в укрытие и прятаться в магазинах.
По словам полиции, пять взрослых получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Ожидается, что все пострадавшие выживут.
Видео: CBS News
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