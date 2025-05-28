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5 человек пострадали во время стрельбы в торговом центре в США

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В Уотербери, Коннектикут, в результате стрельбы в торговом центре Brass Mill Center пострадали по меньшей мере пять человек. Полиция задержала подозреваемого, все раненые выживут.

5 человек пострадали во время стрельбы в торговом центре в США
CBS News New York

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы во вторник в торговом центре Brass Mill Center в Уотербери в американском штате Коннектикут, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

По данным полицейского управления Уотербери, подозреваемый находится под стражей.

Инцидент произошел около 16:40 по местному времени и начался как "конфликт" между двумя людьми, сообщил на брифинге начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.

По словам полиции, один человек открыл огонь, заставив покупателей бежать в укрытие и прятаться в магазинах.

По словам полиции, пять взрослых получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Ожидается, что все пострадавшие выживут.

Видео: CBS News

11 человек пострадали во время стрельбы в пляжном городке в США26.05.25, 08:19 • 2908 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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