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5 людей постраждали під час стрілянини в торговому центрі у США

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У Вотербері, Коннектикут, внаслідок стрілянини в торговому центрі Brass Mill Center постраждало щонайменше п'ятеро людей. Поліція затримала підозрюваного, всі поранені виживуть.

5 людей постраждали під час стрілянини в торговому центрі у США
CBS News New York

Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок стрілянини у вівторок у торговому центрі Brass Mill Center у Вотербері в американському штаті Коннектикут, повідомила влада, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

За даними поліцейського управління Вотербері, підозрюваний перебуває під вартою.

Інцидент стався близько 16:40 за місцевим часом і почався як "конфлікт" між двома людьми, повідомив на брифінгу начальник поліції Вотербері Фернандо Спаньйоло.

За словами поліції, одна людина відкрила вогонь, змусивши покупців бігти в укриття і ховатися в магазинах.

За словами поліції, п'ятеро дорослих отримали вогнепальні поранення та були доставлені до місцевої лікарні. Очікується, що всі постраждалі виживуть.

Відео: CBS News

11 людей постраждали під час стрілянини в пляжному містечку у США26.05.25, 08:19 • 2908 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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