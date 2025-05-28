5 людей постраждали під час стрілянини в торговому центрі у США

Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок стрілянини у вівторок у торговому центрі Brass Mill Center у Вотербері в американському штаті Коннектикут, повідомила влада, пише УНН з посиланням на CBS News.

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За даними поліцейського управління Вотербері, підозрюваний перебуває під вартою.

Інцидент стався близько 16:40 за місцевим часом і почався як "конфлікт" між двома людьми, повідомив на брифінгу начальник поліції Вотербері Фернандо Спаньйоло.

За словами поліції, одна людина відкрила вогонь, змусивши покупців бігти в укриття і ховатися в магазинах.

За словами поліції, п'ятеро дорослих отримали вогнепальні поранення та були доставлені до місцевої лікарні. Очікується, що всі постраждалі виживуть.

Відео: CBS News

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