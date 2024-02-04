4 февраля: День отказа от ненужных отношений, День неандертальца, День неандертальца

Сегодня, четвертого февраля, все, кто испытывают дискомфорт в личной жизни, могут сделать решительный шаг и присоединиться ко Дню отказа от ненужных отношений, пишет УНН.

Событие было основано, чтобы дать возможность тем, кто застрял в плохих отношениях, сделать решительный шаг и раз и навсегда покончить со своим токсичным общением.

День отказа от ненужных отношений - это не только о разрыве с человеком, которого, как вам казалось, вы любили, но и о начале нового этапа в жизни, где самоуважение и счастье являются приоритетными. Это день, чтобы напомнить себе, что быть одиноким гораздо лучше, чем быть с кем-то, кто умаляет нашу ценность.

Еще сегодня отмечается День неандертальца. Именно четвертого февраля 1957 года широкой общественности были представлены останки древнего человека, которые были найдены в Германии, вблизи реки Неандерталь.

Считается, что эта ветвь человеческого рода зародилась на нашей планете около 230 тысяч лет до нашей эры.

Относительно дальнейшей судьбы неандертальцев, то мнения ученых расходятся. Одни считают, что они постепенно эволюционировали в кроманьонцев, другие - что кроманьонцы были отдельной ветвью человеческого рода, и именно они уничтожили большинство неандертальцев, а тех, кто остался, ассимилировали.

Также сегодня можно присоединиться к Международному дню человеческого братства.

Событие установлено в честь того, что именно в этот день в 2019 году состоялась встреча Папы Римского Франциска и имама Аль-Азхара Ахмад ат-Таиба. Они обсудили развитие диалога между верующими разных религий, способы преодоления межконфессиональных противоречий и предотвращения межрелигиозных конфликтов, различий, которые приводят к нетерпимости, непримиримости и гневу. Результатом этой встречи стала заключенная резолюция о братстве ради мира на планете.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Николая, монаха Студийского монастыря в Константинополе.

Мужчина был проповедником, за свою верность Господу получил от него дар чудотворения, исцеления и пророчества.

Считается, что мощи преподобного Николая до сих пор обладают целебными свойствами.

Именины четвертого февраля празднуют Николай, Кирилл, Никита, Анна.