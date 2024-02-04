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4 лютого: День відмови від непотрібних стосунків, День неандертальця

4 лютого: День відмови від непотрібних стосунків, День неандертальця

Київ • УНН

 • 28729 перегляди

День відмови від непотрібних стосунків – це не лише про розрив з людиною, яку, як вам здавалося, ви кохали, а й про початок нового етапу в житті, де самоповага та щастя є пріоритетними.

Сьогодні, четвертого лютого, усі, хто відчувають дискомфорт в особистому житті, можуть зробити рішучий крок та долучитися до Дня відмови від непотрібних стосунків, пише УНН.

Подія була започаткована, щоб дати можливість тим, хто застряг у поганих стосунках, зробити рішучий крок та раз і назавжди покінчити зі своїм токсичним спілкуванням.

День відмови від непотрібних стосунків – це не лише про розрив з людиною, яку, як вам здавалося, ви кохали, а й про початок нового етапу в житті, де самоповага та щастя є пріоритетними. Це день, щоб нагадати собі, що бути самотнім набагато краще, ніж бути з кимось, хто применшує нашу цінність.  

Ще сьогодні відзначається День неандертальця. Саме четвертого лютого 1957 року широкому загалу були представлені останки прадавньої людини, що були знайдені у Німеччині, поблизу річки Неандерталь.

Вважається, що ця гілка людського роду зародилася на нашій планеті близько 230 тисяч років до нашої ери.

Щодо подальшої долі неандертальців, то думки вчених розходяться. Одні вважають, що вони поступово еволюціонували у кроманьйонців, інші – що кроманьйонці були окремою гілкою людського роду, і саме вони знищили більшість неандертальців, а тих, хто, залишився, асимілювали.

Також сьогодні можна долучитися до Міжнародного дня людського братерства.

Подія встановлена на честь того, що саме цього дня у 2019 році відбулася зустріч Папи Римського Франциска та імама Аль-Азхара Ахмад ат-Таїба. Вони обговорили розвиток діалогу між вірянами різних релігій, способи подолання міжконфесійних протиріч та запобігання міжрелігійних конфліктів, відмінностей, які призводять до нетерпимості, непримиримості та гніву. Результатом цієї зустрічі стала укладена резолюція про братерство заради миру на планеті.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Миколи, ченця Студійського монастиря у Константинополі.

Чоловік був проповідником, за свою вірність Господу отримав від нього дар дивотворення, зцілення та пророцтва.

Вважається, що мощі преподобного Миколи до цього часу мають цілющі властивості.

Іменини четвертого лютого святкують Микола, Кирило, Микита, Ганна.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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