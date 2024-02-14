38 украинских компаний презентуют органическую продукцию на международной выставке в Германии

В немецком городе Нюрнберг стартовала крупнейшая международная выставка органических продуктов BIOFACH 2024. Украина представлена на мероприятии двумя Национальными павильонами и коллективным стендом. Еще 3 компании представляют свою продукцию отдельными экспозициями. Всего на выставке есть 38 украинских компаний. Это наибольшее количество экспонентов за всю историю участия Украины на BIOACH, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Детали

В этом году, впервые на выставке BIOFACH состоялось представление государственного логотипа для органической продукции на Национальном павильоне Украины и маркированной им продукции.

В рамках работы национальных экспозиций Украины на BIOFACH 2024 экспортеры представляют такие органические продукты (группы продуктов): зерновые, крупы, мука, овощи, фрукты, ягоды (сушеные, сублимированные, замороженные), бахчевые культуры, бобовые, грибы, орехи, мед, масло, шоколад, соки, растворимые напитки без кофеина и сахара, ягодные пасты, детское питание и снеки. говорится в сообщении

Украина также представлена в рамках работы Конгресса BIOFACH 2024, который в 2024 году проходит под лозунгом "Еда будущего: влияние женщин на устойчивые системы питания" и посвящен трансформационной силе женщин в агропродовольственном секторе и их роли в создании более устойчивого будущего для системы органических пищевых продуктов.

Во время работы Конгресса будет проведено мероприятие с участием представительниц украинского бизнеса, государственных и неправительственных организаций, которые поделятся достижениями и вызовами органического сектора Украины в условиях войны.

"Украина не боится проверок аграрной продукции со стороны Польши", - министр агрополитики