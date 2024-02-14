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38 українських компаній презентують органічну продукцію на міжнародній виставці в Німеччині

38 українських компаній презентують органічну продукцію на міжнародній виставці в Німеччині

Київ • УНН

 • 75354 перегляди

38 українських компаній представили органічну продукцію на міжнародній виставці BIOFACH у Німеччині, що стало найбільшою кількістю українських експонентів за всю історію виставки.

У німецькому місті Нюрнберг стартувала найбільша міжнародна виставка органічних продуктів BIOFACH 2024. Україна представлена на заході двома Національними павільйонами та колективним стендом. Ще 3 компанії презентують свою продукцію окремими експозиціями. Загалом на виставці є 38 українських компаній. Це найбільша кількість експонентів за всю історію участі України на BIOACH, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

Деталі

Цього року, вперше на виставці BIOFACH відбулося представлення державного логотипа для органічної продукції на Національному павільйоні України та маркованої ним продукції.

У межах роботи національних експозицій України на BIOFACH 2024 експортери презентують такі органічні продукти (групи продуктів): зернові, крупи, борошно, овочі, фрукти, ягоди (сушені, сублімовані, заморожені), баштанні культури, бобові, гриби, горіхи, мед, олію, шоколад, соки, розчинні напої без кофеїну та цукру, ягідні пасти, дитяче харчування та снеки.

йдеться у повідомленні

Україна також представлена в межах роботи Конгресу BIOFACH 2024, який у 2024 році проходить під гаслом "Їжа майбутнього: вплив жінок на стійкі системи харчування" та присвячений трансформаційній силі жінок в агропродовольчому секторі та їхній ролі у створенні більш сталого майбутнього для системи органічних харчових продуктів.

Під час роботи Конгресу буде проведено захід за участі представниць українського бізнесу, державних та неурядових організацій, які поділяться досягненнями та викликами органічного сектору України в умовах війни.

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"Україна не боїться перевірок аграрної продукції з боку Польщі", — міністр агрополітики13.02.24, 22:31 • 56144 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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