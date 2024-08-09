346 украинок получили бесплатное лечение бесплодия, 130 забеременели - НСЗУ

С начала года 346 женщин в Украине получили бесплатное лечение бесплодия, и 130 из них успешно забеременели, сообщили в пятницу в Национальной службе здоровья Украины, пишет УНН.

С начала года 346 украинок получили бесплатно услуги по пакету "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)". После получения услуг по пакету, 130 женщин забеременели - сообщили в НСЗУ.

Сейчас договор с НСЗУ по пакету "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)", как сообщается, имеют 18 медучреждений в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой областях.

"С начала года НСЗУ выплатила законтрактованным заведениям более 8,7 млн грн за предоставленные услуги по лечению бесплодия", - отметили в учреждении.

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