29-й трагический случай на Тисе: из реки достали тело еще одного утопленника

На границе с Венгрией пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса. Это уже 29-ый трагический случай, зафиксированный при попытке незаконно пересечь границу по реке. Об этом в понедельник сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на границе с Венгрией пограничники обнаружили в реке тело мужчины в гидрокостюме, которое несло течением. Его вытащили на берег и вызвали полицию. Погибшим оказался - 42-летний житель Закарпатья.

"Это уже 29-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе. Просим не пренебрегать своим здоровьем и не рисковать жизнью!", - призвали в Госпогранслужбе.

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