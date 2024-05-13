29-ий трагічний випадок на Тисі: з річки дістали тіло ще одного потопельника
Київ • УНН
42-річний чоловік із Закарпаття потонув у річці Тиса під час спроби нелегального перетину кордону з Угорщиною, що стало 29-м трагічним випадком.
На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили тіло чоловіка в річці Тиса. Це вже 29-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби незаконно перетнути кордон річкою. Про це у понеділок повідомила Держприкордонслужба України, передає УНН.
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Як повідомляється, на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Його витягли на берег і викликали поліцію. Загиблим виявився – 42-річний житель Закарпаття.
"Це вже 29-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою. Просимо не нехтувати своїм здоровʼям та не ризикувати життям!", - закликали у Держприкордонслужбі.
Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується біля Румунії та Молдови - Демченко02.05.24, 13:56 • 44282 перегляди