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29-ий трагічний випадок на Тисі: з річки дістали тіло ще одного потопельника

29-ий трагічний випадок на Тисі: з річки дістали тіло ще одного потопельника

Київ • УНН

 • 30304 перегляди

42-річний чоловік із Закарпаття потонув у річці Тиса під час спроби нелегального перетину кордону з Угорщиною, що стало 29-м трагічним випадком.

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили тіло чоловіка в річці Тиса. Це вже 29-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби  незаконно перетнути кордон річкою. Про це у понеділок повідомила Держприкордонслужба України, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Його витягли на берег і викликали поліцію. Загиблим виявився – 42-річний житель Закарпаття.

"Це вже 29-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою. Просимо не нехтувати своїм здоровʼям та не ризикувати життям!", - закликали у Держприкордонслужбі. 

Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується біля Румунії та Молдови - Демченко02.05.24, 13:56 • 44282 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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