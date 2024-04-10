26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

На сделках с топливом, в результате которых причинены более 26 млн грн убытков, разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Главное управление внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины в сотрудничестве с НАБУ и ОГП разоблачили схему хищения средств, выделенных на закупку топлива для нужд спецслужбы в 2022 году. К организации сделки причастны бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель. Оба ранее были уволены с занимаемых должностей по инициативе Председателя СБУ Василия Малюка - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования и длительных экспертиз установлено, что фигуранты организовали приобретение горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по искусственно завышенным ценам.

"Для этого экс-чиновники привлекли несколько подконтрольных коммерческих структур из Киева, которые занимаются торговлей нефтепродуктами. Чтобы реализовать сделки, они вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. Таким образом подразделениям СБУ было нанесено более 26 млн грн убытков",- информирует СБУ.

Также во время обысков в помещениях фигурантов обнаружено более 11 млн в гривневом эквиваленте.

Также в ходе следственных действий по адресам проживания и в офисах руководителей аффилированных компаний изъято незарегистрированное оружие.

"Среди обнаруженного - боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному вооружению", - отмечается в сообщении.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили экс-чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах);

- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности других военных формирований - Службе безопасности Украины в особый период).

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.