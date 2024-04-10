26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vasilii-malyukВасилий Малюк
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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
kievКиев
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  75400 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  76084 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  100251 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  100311 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  78755 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114484 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114838 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114221 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108025 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113432 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

По данным следствия, бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель организовали приобретение горюче-смазочных материалов по искусственно завышенным ценам через ряд подконтрольных фирм. В результате причинено более 26 млн грн убытков.

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26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе

Президент Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины. По его словам, детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты.

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Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе

Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны

В Джанкое российские оккупанты переносят склады боеприпасов из-за опасений обстрелов, при этом партизаны определяют новые места расположения складов и передают информацию украинским силовикам.

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Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны

Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС

Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского обстрела села Липцы в Харьковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС

С 11 апреля почти по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В связи со значительным потеплением 11-13 апреля почти по всей территории Украины, кроме АР Крым, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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С 11 апреля почти по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Шмыгаль обсудил с послами G7 усиление ПВО и защиту энергоинфраструктуры Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами G7 первоочередную потребность в увеличении систем противовоздушной обороны для защиты жизни людей и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

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Шмыгаль обсудил с послами G7 усиление ПВО и защиту энергоинфраструктуры Украины

Зеленский пригласил премьера Ирландии на Глобальный саммит мира

Президент Зеленский отметил необходимость начать двусторонние переговоры по соглашению о безопасности с Ирландией в рамках Вильнюсской декларации во время разговора с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.

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Зеленский пригласил премьера Ирландии на Глобальный саммит мира

В Киеве юноша пырнул девушку ножом в живот, ему грозит до 8 лет за решеткой - Нацполиция

16-летний парень спровоцировал драку с группой молодых людей в Киеве, избил парня и ударил ножом в живот 18-летнюю девушку, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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В Киеве юноша пырнул девушку ножом в живот, ему грозит до 8 лет за решеткой - Нацполиция

Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка

Четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, погибли и еще семеро получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одесской области.

Война •   •  16391 просмотра
Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка

До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации

До восьми месяцев отведено на разработку отдельного законопроекта о демобилизации военнослужащих в сотрудничестве с Министерством обороны и Генеральным штабом.

Война •   •  17192 просмотра
До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации