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21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

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21 октября 2024, 03:07  •  1761 просмотра

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21 октября отмечается Всемирный день йододефицита. Йод критически важен для здоровья, но 30% населения планеты живет в условиях его острой нехватки, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Сегодня, 21 октября, по инициативе Всемирной организации здравоохранения во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня йододефицита, пишет УНН.

Доказано, что в организме здорового человека содержится 25-35 миллиграммов йода. Основная часть йода находится в щитовидной железе, которая является главным регулятором обмена веществ человеческого организма.

Йод не синтезируется в наших тканях и органах человека, а попадает в организм только извне: из воды, воздуха и пищи. Недостаток йода приводит к серьезным сбоям в физическом и умственном развитии, вызывает нарушение обмена веществ, снижение иммунитета, развитие тяжелых болезней. Больше всего йода находится в воздухе, воде и почве приморских регионов.

В 1980 году ВОЗ объявила, что 60% населения земли имеют дефицит йода.

Несмотря на реализацию многочисленных программ по улучшению ситуации, по мнению многих специалистов до сих пор более 30% населения нашей планеты живет в условиях острого йододефицита.

Еще одно сегодняшнее событие, которое связано со здоровьем людей - Всемирный день борьбы с болью.

Согласно некоторым исследованиям, каждый пятый человек страдает от умеренной или сильной хронической боли. Такая боль может серьезно влиять на способность человека вести независимую жизнь, и каждый третий человек страдает от нее именно в такой степени. Более того. Каждый четвертый человек сообщает, что его боль затрудняет или даже разрывает отношения с семьей и друзьями.

Любители острой мексиканской кухни сегодня могут приобщиться к празднованию Международного дня начос -  чипсов из кукурузной тортильи с разнообразными добавками.

Считается, что начос создал Игнасио Анайя который работал в 1943 году в клубе Old Victory Club в Пьедрас-Неграс. Этот клуб в то время был расположен вблизи американской военной базы. Как-то женщины военнослужащих направились в город, чтобы купить продукты, но в позднее время все магазины и рестораны были закрыты. Игнасио Анайя, работавший шеф-поваром, предложил на скорую руку сделать закуску из чипсов и сыра чеддер и запечь в духовке. Так и возникло новое мексиканское блюдо.

Еще сегодня можно присоединиться ко Дню очистки виртуального рабочего стола на компьютере.

Событие начали сотрудники Музея персональных компьютеров в Канаде с целью мотивировать пользователей ПК выделить свободное время на благоустройство собственного виртуального пространства.

По церковному календарю сегодня День памяти Иллариона Великого.

Мужчина родился в III веке в языческой семье в Палестине. В юных годах отправился в Александрию. Там он встретился с Антонием Великим, под влиянием которого принял христианство. Впоследствии Илларион вернулся домой, много проповедовал. Имел дар исцеления и изгнания бесов.

В какой-то момент Иларион решил уединиться в пустыне, основал несколько монастырей.

По преданию, Иларион сам предсказал свою смерть - поехал в Египет на могилу Антония, а затем на Кипр, где и умер.

Именины 21 октября празднуют Илларион, Илья, Василий, Виктор, Владимир, Елизавета, Мария, Надежда, Татьяна.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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