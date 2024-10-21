21 жовтня: Всесвітній день йододефіциту, Міжнародний день начос

Сьогодні, 21 жовтня, за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня йододефіциту, пише УНН.

Доведено, що в організмі здорової людини міститься 25-35 міліграмів йоду. Основна частина йоду знаходиться у щитовидній залозі, яка є головним регулятором обміну речовин людського організму.

Йод не синтезується в наших тканинах та органах людини, а потрапляє в організм лише ззовні: з води, повітря та їжі. Нестача йоду призводить до серйозних збоїв у фізичному та розумовому розвитку, викликає порушення обміну речовин, зниження імунітету, розвиток тяжких хвороб. Найбільше йоду знаходиться в повітрі, воді та ґрунті приморських регіонів.

У 1980 році ВООЗ оголосила, що 60% населення землі мають дефіцит йоду.

Незважаючи на реалізацію численних програм щодо покращення ситуації, на думку багатьох фахівців до цього часу більше 30% населення нашої планети живе в умовах гострого йододефіциту.

Ще одна сьогоднішня подія, яка пов’язана зі здоров’ям людей – Всесвітній день боротьби з болем.

Згідно деяких досліджень, кожна п’ята людина страждає від помірного або сильного хронічного болю. Такий біль може серйозно впливати на здатність людини вести незалежне життя, і кожна третя людина страждає від нього саме в такій мірі. Більше того. Кожна четверта людина повідомляє, що її біль ускладнює або навіть розриває стосунки з родиною та друзями.

Любителі гострої мексиканської кухні сьогодні можуть долучитися до святкування Міжнародного дня начос - чіпсів із кукурудзяної тортильї з різноманітними добавками.

Ввважається, що начос створив Ігнасіо Анайя який працював у 1943 році в клубі Old Victory Club в П’єдрас-Неграс. Цей клуб на той час був розташований поблизу американської військової бази. Якось жінки військовослужбовців попрямували в місто, щоб купити продукти, але о пізній порі всі магазини та ресторани були закриті. Ігнасіо Анайя, що працював шеф-кухарем, запропонував нашвидкуруч зробити закуску з чипсів та сиру чеддер і запекти у духовці. Так і виникла нова мексиканська страва.

Ще сьогодні можна долучитися до Дня очищення віртуального робочого столу на комп’ютері.

Подію започаткували співробітники Музею персональних комп’ютерів у Канаді з метою мотивувати користувачів ПК виділити вільний час на впорядкування власного віртуального простору.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Іларіона Великого.

Чоловік народився у ІІІ столітті в язичницькій родині у Палестині. В юних роках вирушив до Олександрії. Там він зустрівся з Антонієм Великим, під впливом якого прийняв християнство. Згодом Іларіон повернувся додому, багато проповідував. Мав дар зцілення та вигнання бісів.

У якійсь момент Іларіон вирішив усамітнися в пустелі, заснував декілька монастирів.

За переказом, Іларіон сам передбачив свою смерть – поїхав до Єгипту на могилу Антонія, а потім на Кіпр, де і помер.

Іменини 21 жовтня святкують Іларіон, Ілля, Василь, Віктор, Володимир, Єлизавета, Марія, Надія, Тетяна.