2024-й, вероятно, станет первым годом со средней температурой выше 1,5°C

В 2024 году глобальное потепление может впервые превысить критический уровень и быть на 1,5°C теплее, чем годы в доиндустриальную эпоху. Повышение температуры, усиленное явлением Эль-Ниньо, привело к экстремальным погодным явлениям - от наводнений и тропических циклонов до засухи и лесных пожаров. Об этом УНН пишет со ссылкой на Sciencealert.

Детали

Этот год может стать первым, когда глобальное потепление достигнет уровня на 1,5°C выше доиндустриального периода (1850-1900 гг.), превзойдя прошлогодний рекорд, когда температура была на 0,60°C выше среднего значения 1991-2020 гг. Такой прогноз подтверждают данные Copernicus, Berkeley Earth и Британской метеорологической службы, обнародованные накануне климатического саммита ООН COP29, проходящего в Азербайджане.

Хотя в начале года потепление усилилось из-за явления Эль-Ниньо, аномальная жара сохраняется и после его ослабления несколько месяцев назад. Утверждается, что это избыточное тепло, вызванное использованием ископаемого топлива, уже привело к гибели людей и животных, а также к увеличению количества стихийных бедствий. Сейчас оценивается, что три четверти населения планеты столкнутся с экстремальными погодными условиями в течение следующих 20 лет.

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Этот избыток энергии в атмосфере выводит климатические системы из равновесия, как волчок, который качается перед падением. Только за последний месяц это привело к трагическим наводнениям в Валенсии, урагану «Милтон» в США, лесным пожарам в Перу и потере более 1 миллиона тонн риса из-за наводнений в Бангладеш, что привело к значительному росту цен на основные продукты питания.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло отмечает, что рекордные дожди и наводнения, резкие усиления тропических циклонов, смертельная жара, длительная засуха и мощные лесные пожары, которые в этом году наблюдались по всему миру, стали новой реальностью и дают представление о будущем.

ВОЗ объясняет, что повышение температуры на 1,5°C в год не означает, что мы навсегда превысили цель Парижского соглашения, ведь эта цель базируется на среднем показателе за десятилетие, и ситуация может меняться из-за таких явлений, как Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

Однако некоторые ученые считают, что порог уже преодолен, и это ставит под угрозу жизненно важные системы Земли, в частности Атлантическое течение, тропические леса Амазонки и полярные ледниковые щиты. Климатолог Марк Хауден из Австралийского национального университета предупреждает, что без немедленных мер по снижению выбросов мир может столкнуться с потеплением до 3°C.

Мы уже наблюдаем существенное влияние во всем мире почти в каждой экосистеме, с примерно 1,25 градуса повышения температуры за последнее десятилетие. Как только мы начнем двигаться к этим большим цифрам, 2,5 - 2,93 градуса, мы, вероятно, очень сильно пострадаем от изменения климата. Затраты на такие изменения климата огромны, и они значительно превышают затраты на сокращение выбросов - сказал Хауден.

«Однако даже малейшие усилия для снижения потепления сегодня смогут спасти жизни в будущем, независимо от того, на каком этапе мы находимся в этой сложной ситуации. Стоит понимать, что каждая доля градуса имеет значение. Независимо от того, находимся ли мы на уровне ниже или выше 1,5°C, каждый дополнительный прирост температуры усиливает экстремальные климатические явления, их последствия и риски», - подчеркнула Сауло.

Напомним

По данным Global Carbon Project, глобальные выбросы CO₂ от ископаемого топлива достигнут рекордного уровня в 2024 году, увеличившись на 0,8%. Также они отметили, что за последнее десятилетие общие выбросы CO₂ достигли плато.

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