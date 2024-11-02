Исчезновение арктического острова: как глобальное потепление меняет карту мира
Киев • УНН
В Арктике полностью исчез остров площадью 53 гектара, который образовался в 90-х годах у мыса Лунный. Ученые связывают это явление с таянием ледников и повышением уровня моря в результате изменения климата.
В Арктике исчез остров из-за изменения климата. Об этом сообщает Reuters, передает УНН .
Детали
По информации, этот остров образовался в 90-х годах прошлого века как обособленный участок от мыса Лунного на большом острове Ева-Лив. К 2015 году его площадь составляла 53 гектара, но к августу 2024 года остров уменьшился до трех гектаров, а уже в сентябре исчез со спутниковых снимков.
Ученые объясняют этот процесс последствиями изменения климата, которое привело к активному таянию ледников, повышению уровня моря и эрозии берегов. Таяние льда в регионе, обусловленное повышением температуры, значительно ускорилось за последние десятилетия, что грозит подобными потерями и для других арктических островов.
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