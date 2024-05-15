Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Эстония выставит на аукцион незаселенный остров Хиралайд в Балтийском море с правом застройки по стартовой цене 480 000 евро.
Bloomberg: США хотят отправить в Украину еще одну батарею Patriot
Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Украину еще одну батарею ПВО "Патриот" вместе с радарами, чтобы усилить ее противовоздушную оборону от усиленных российских атак.
Google представил новый поиск на основе ИИ
Google внедряет поиск на основе искусственного интеллекта с моделью Gemini для предоставления прямых ответов и возможностей планирования, таких как планы питания и отпуска, а также визуальный поиск с помощью видео, который будет внедрен по всему миру к концу 2024 года.
Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы
Компания Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции из-за небольшой утечки гелия, обнаруженной в служебном модуле корабля.
Умерла Нобелевский лауреат по литературе Элис Манро
Нобелевский лауреат и лауреат Букеровской премии, канадская писательница Элис Манро, известная своим мастерством короткого рассказа, умерла в возрасте 93 лет в доме престарелых в Онтарио после того, как много лет страдала от деменции.
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием
Комитет по иностранным делам парламента Испании подавляющим большинством голосов признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и призвал продолжить военную помощь Украине для защиты ее демократии и территориальной целостности от России.
Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны
Молдова объявила о подписании соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которое расширяет сотрудничество в таких сферах, как укрепление устойчивости, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору, участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисных ситуаций и интегрированное управление границами.
Турция хочет закрепить в законодательстве новый вид иностранного шпионажа
Турция рассматривает законодательство о криминализации нового вида иностранного шпионажа, который называется "агенты влияния", которые ведут антитурецкую пропаганду и подрывают экономический, социальный и общественный порядок страны.
WSJ: Белый дом работает над поставкой Израилю оружия на сумму $1 млрд
Администрация Байдена работает над предложением о поставках Израилю нового вооружения на сумму более 1 миллиарда долларов, в том числе танковых боеприпасов на 700 миллионов долларов, тактических машин на 500 миллионов долларов и минометных снарядов на 60 миллионов долларов для пополнения запасов, использованных во время войны с ХАМАС.
США пересмотрят отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах
США угрожают в корне пересмотреть двусторонние отношения с Грузией, если противоречивый закон об иностранных агентах вступит в силу, несмотря на протесты и президентское вето.