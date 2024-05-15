Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе

Эстония выставила на продажу целый остров. При этом, как пишет издание Postimees, земельный аукцион, начинается с цены в два евро за квадратный метр. То есть получить власть за него хочет около 480 тыс. евро, передает УНН.

Детали

Речь идет о территории под названием Hõralaid, на котором разрешено домовое строительство. Остров в Балтийском море является необитаемым. А аукцион, в ходе которого можно будет сделать ставки, начнется 20 мая.

Территория сравнительно небольшая - около 20 гектаров. Из плюсов - из-за небольшой глубины вокруг Hõralaid, добраться до него с соседних островов можно пешком.

Hõralaid, единственный частный морской остров с правами на застройку в странах Балтии, будет продан на аукционе, который начнется 20 мая. Стартовая цена целого острова составляет 480 тыс евро, - пишет издание.

По словам эксперта по недвижимости Тину Тоомпарга, это уникальная недвижимость и окончательная цена после аукциона может быть в разы выше. "Что делает остров особенным, так это право на застройку, которое не предоставляется многим подобным объектам из-за природоохранных условий", - сказал Томпарк.

Как отмечают журналисты, остров пока населен овцами, птицами и дикими животными, но также его можно заселить людьми, построить дома, а также сделать пристань для лодок. Морских островов с правом застройки на продажу нет больше в странах Балтии, подобные объекты продаются, например, в Финляндии, где цены на острова достигают миллионов евро.

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