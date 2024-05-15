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Естонія продасть безлюдний острів у Балтійському морі на аукціоні

Естонія продасть безлюдний острів у Балтійському морі на аукціоні

Київ • УНН

 • 26415 перегляди

Естонія виставить на аукціон незаселений острів Хиралайд у Балтійському морі з правом забудови за стартовою ціною 480 000 євро.

Естонія виставила на продаж цілий острів. При цьому, як пише видання Postimees, земельний аукціон, починається з ціни у два євро за квадратний метр. Тобто отримати влада за нього хоче близько 480 тис. євро, передає УНН.

Деталі

Ідеться про територію під назвою Hõralaid, на якому дозволено будинкове будівництво. Острів у Балтійському морі є безлюдним. А аукціон, у ході якого можна буде зробити ставки, розпочнеться 20 травня.

Територія порівняно невелика – близько 20 гектарів. Із плюсів – через невелику глибину навколо Hõralaid, дістатися до нього із сусідніх островів можна пішки.

Hõralaid, єдиний приватний морський острів з правами на забудову в країнах Балтії, буде проданий на аукціоні, який розпочнеться 20 травня. Стартова ціна цілого острова становить 480 тис євро, – пише видання.

За словами експерта з нерухомості Тіну Тоомпарга, це унікальна нерухомість і остаточна ціна після аукціону може бути в рази вищою. "Що робить острів особливим, так це право на забудову, яке не надається багатьом подібним об’єктам через природоохоронні умови", – сказав Томпарк.

Як зазначають журналісти, острів наразі населений вівцями, птахами та дикими тваринами, але також його можна заселити людьми, збудувати будинки, а також зробити пристань для човнів. Морських островів з правом забудови на продаж немає більше в країнах Балтії, подібні об’єкти продаються, наприклад, у Фінляндії, де ціни на острови сягають мільйонів євро.

Ікарія - острів довгожителів: мешканка розповіла про секрети харчування остров'ян12.04.24, 16:46 • 22830 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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