Икария – остров долгожителей: жительница рассказала о секретах питания островитян
Киев • УНН
Секрет необычайно долгой жизни жителей греческого острова Икария кроется в их ежедневном рационе, богатом фасолью, бобовыми, чесноком, цельным зерном, травами, орехами, оливками, оливковым маслом, морской солью, медом, сухофруктами, йогуртом и сырами из козьего или овечьего молока.
Икария, греческий остров, где люди живут необычайно долго. Секрет островитян заключается в частности в ежедневном меню на острове. Американская журналистка и кулинар Диана Кочилас, чья семья происходит с острова Икария, назвала продукты которые всегда едят на острове, передает УНН со ссылкой на CNBC.
Сообщается, что в 2009 году греческие врачи и исследователи обнаружили, что 13% икарийцев, участвовавших в их исследовании, были старше 80 лет по сравнению с примерно 1,5% мирового населения и примерно 4% в Северной Америке и Европе. Жители острова имели в 10 раз больше шансов дожить до 100 лет, чем американцы.
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Диана Кочилас перечислила местные продукты, которые едят местные долгожители:
• Фасоль и бобовые. Это одни из основополагающих ингредиентов икарийского способа питания. Доказано, что добавление их в свой ежедневный рацион питания увеличивает продолжительность жизни и может помочь вам исключить мясо из своего рациона.
• Чеснок. Это превосходный вкусовой и полезный для здоровья натуральный ингредиент.
• Зерна. Цельнозерновые продукты являются неотъемлемой частью диеты Икарии. Макаронные изделия, особенно макароны из цельной пшеницы и безглютеновые макароны с высоким содержанием белка на основе бобов, такие как макароны из нута и чечевицы.
• Травы. На Икарии растет множество трав, и большинство из нас могут вырастить несколько горшков со свежими травами дома, даже если они просто стоят на подоконнике.
• Орехи. Орехи являются важным ингредиентом во многих традиционных рецептах местной греческой кухни. Они растут в изобилии по всей стране.
• Оливки. Они были основным продуктом греческой диеты с доисторических времен, и это одно из многих консервов, которые Кочилас всегда держыт в запасе. В Греции их традиционно едят отдельно или в салатах. Она любит их сочетать их с основными продуктами кладовой, такими как фасоль, макароны и другие крупы.
• Оливковое масло. Оливковое масло является определяющим продуктом средиземноморской диеты и абсолютно необходимо в кладовой. Многие преимущества для здоровья, связанные со средиземноморской диетой и, как следствие, диетой Икарии, объясняются полезными свойствами оливкового масла. Кочилас использует только масло первого отжима, что означает, что оно нерафинированное.
• Морская соль. На Икарии многие люди используют морскую соль, которая собирается в небольших естественных соляных бассейнах, образовавшихся вдоль скалистого побережья острова на протяжении веков.
• Мед. Это один из моих личных фаворитов. Ежедневное употребление меда – один из секретов долголетия островитян. Мед обладает антибактериальными свойствами, богат антиоксидантами, включая флавоноиды, и, в отличие от белого сахара или искусственных подсластителей, помогает организму регулировать уровень сахара в крови.
• Сухофрукты. Инжир и изюм — это два сухофрукта, которые у Кочилас всегда под рукой, чтобы использовать их во всевозможных пикантных блюдах, особенно в салатах и блюдах из риса.
• Йогурт. Йогурт — это ферментированный продукт, который на протяжении тысячелетий был частью кулинарного искусства Восточного Средиземноморья. Традиционный йогурт на острове Икария производится из козьего молока и имеет восхитительный кисловатый вкус и кремовую текстуру.
• Фета и подобные сыры. Почти весь сыр, который икарийцы делают и едят, производится из козьего или овечьего молока, например феты. Большая часть его ферментируется естественным путем.
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Икария – остров долгожителей: жительница рассказала о секретах питания островитян
Секрет необычайно долгой жизни жителей греческого острова Икария кроется в их ежедневном рационе, богатом фасолью, бобовыми, чесноком, цельным зерном, травами, орехами, оливками, оливковым маслом, морской солью, медом, сухофруктами, йогуртом и сырами из козьего или овечьего молока.
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