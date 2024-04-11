Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Отказ от красного мяса в пользу рыбы, как сельдь, сардины и анчоусы, может ежегодно спасти 750 000 жизней. К такому выводу пришли ученые, проанализировав потребление рыбы в более чем 130 странах мира, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Японские исследователи из Национального института экологических исследований в городе Цукуба, использовав данные о потреблении красного мяса и рыбы среди жителей более 130 стран мира, пришли к выводу, что отказ от красного мяса в пользу рыбы поможет спасти сотни тысяч жизней.

Замена красного мяса на кормовую рыбу может предотвратить 750 000 смертей в год и значительно снизить распространенность инвалидности вследствие заболеваний, связанных с питанием - обнаружили ученые.

Отмечается, что рыба содержит более высокую концентрацию необходимых питательных веществ. Рыба багата полиненасыщенными жирными кислотами с длинной цепью омега-3, потребление которых может предотвратить ишемическую болезнь сердца; а также, - кальцием и витамином В12. Кроме того рыба дешевая, и это может быть полезно для стран с низким и средним уровнем дохода.

В то же время исследователи признают, что ограниченных запасов кормовой рыбы недостаточно для замены всего красного мяса. Но подобная замена все равно может существенно уменьшить глобальное бремя болезней.

Наш анализ показывает, что кормовая рыба является перспективной альтернативой красному мясу. Это исследование указывает на необходимость разработки рекомендаций по пищевой политике на основе рыбы и политики, чувствительной к питанию, чтобы уделять больше внимания составу будущего потребления рыбы и способствовать потреблению кормовой рыбы - пишут исследователи.

Напомним,

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