2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме: что нужно знать

Всемирный день распространения информации об аутизме отмечается с 2008 года в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день в знак поддержки людей с аутизмом в этот день принято одевать голубую одежду или одежду с голубыми элементами, передает УНН.

Что такое аутизм?

Аутизм является расстройством нервной системы, из-за которого замедляется уровень коммуникаций. В Украине сегодня существуют специальные учреждения, общественные организации и родительские сообщества, целью которых является помощь в обеспечении особых детей благоприятными условиями, которые позволят полноценно жить в социуме.

"Ау!". Обычно так выкрикивают люди, которые заблудились в лесу. Это своеобразный лозунг, который означает, что человек в одиночестве и нуждается в спасении. В слове "аутизм" заложен именно корень "ау". В переводе с греческого он означает – сам. При аутизме ребенок погружается в себя и находится в одиночестве, даже если вокруг много людей.

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Статистика

По данным Всемирной организации здравоохранения один ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра.

По данным центра общественного здоровья Минздрава Украины, 1 из 88 детей имеет аутизм (при раннем вмешательстве ребенок может быть полностью адаптирован к социальной жизни). В Украине на 30% каждый год растет количество детей с диагнозом аутизм.

В Украине, по состоянию на декабрь 2023 года, всего находилось на учете 20 936 детей с диагнозом "аутизм". По состоянию на 2017 год, согласно информации Минздрава, таких детей было 7491. Также исследователи обнаружили, что у мальчиков в 4 раза чаще диагностируют аутизм, чем у девочек.

Первые признаки аутизма

Диагностировать все риски развития аутизма у ребенка можно в полуторагодовалом возрасте с помощью специального скринингового теста. Как правило, первые признаки аутизма можно определить у ребенка в возрасте до трех лет. При этом очень важно заметить их вовремя и обратиться за помощью к соответствующим специалистам.

Признаки аутизма:

• резкое реагирование на громкие звуки;

• слабое реагирование на свет;

• ребенок долго не начинает разговаривать;

• ребенок "привязывается" к какой-то единственной игрушке;

• не любит коллективные игры;

• часто повторяет какое-то одно определенное движение.

Аутизм – не приговор

Самое главное, что надо помнить: аутизм – это не приговор. Главное – это вовремя его распознать, чтобы ребенок во взрослом возрасте не вел себя отстраненно и имел хорошее будущее.

Аутизм не стоит путать со снижением интеллекта. Часто аутисты становятся обладателями особых способностей. Они могут быть хорошими математиками, художниками, обладать абсолютным музыкальным слухом (что является большой редкостью), могут стать незаурядными шахматистами и тому подобное.

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Развивая внимание детей, у которых вовремя выявлен аутизм, родители совместно со специалистами раскрывают и развивают их способности и усиливают воображение. Также они обучают эффективно коммуницировать с окружающим миром.