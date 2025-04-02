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2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм: що треба знати

Київ • УНН

 • 10776 перегляди

Щорічно 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про аутизм. В Україні кількість дітей з діагнозом аутизм зростає на 30% щороку.

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм: що треба знати

Всесвітній день поширення інформації про аутизм відзначається з 2008 року відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН. Цього дня на знак підтримки людей з аутизмом в цей день заведено одягати блакитний одяг або ж одяг із блакитними елементами, передає УНН

Що таке аутизм?

Аутизм є розладом нервової системи, через який сповільнюється рівень комунікацій. В Україні сьогодні існують спеціальні заклади, громадські організації та батьківські спільноти, метою яких є допомога у забезпеченні особливих дітей сприятливими умовами, які дадуть змогу повноцінно жити в соціумі.

"Ау!". Зазвичай так викрикують люди, які заблукали в лісі. Це своєрідне гасло, яке означає, що людина на самоті та потребує порятунку. У слові "аутизм" закладено саме корінь "ау". В перекладі з грецької він означає – сам. При аутизмі дитина занурюється в себе й перебуває на самоті, навіть якщо навколо багато людей.

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Статистика

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я одна дитина зі 160 страждає розладом аутистичного спектра.

За даними центру громадського здоров’я МОЗ України, 1 з 88 дітей має аутизм (при ранньому втручанні дитина може бути повністю адаптована до соціального життя). В Україні на 30% кожного року зростає кількість дітей з діагнозом аутизм.

В Україні, станом на грудень 2023 року, загалом перебувало на обліку 20 936 дітей із діагнозом "аутизм". Станом на 2017 рік, згідно з інформацією МОЗ, таких дітей було 7491. Також дослідники виявили, що у хлопчиків у 4 рази частіше діагностують аутизм, ніж у дівчаток.

Перші ознаки аутизму

Діагностувати усі ризики розвитку аутизму в дитини можна в півторарічному віці за допомогою спеціального скринінгового тесту. Як правило, перші ознаки аутизму можна визначити в дитини у віці до трьох років. При цьому дуже важливо помітити їх вчасно та звернутися по допомогу до відповідних фахівців.

Ознаки аутизму:

• різке реагування на гучні звуки;

• слабке реагування на світло;

• дитина довго не починає розмовляти;

• дитина "прив’язується" до якоїсь єдиної іграшки;

• не любить колективні ігри;

• часто повторює якийсь один певний рух.

Аутизм – не вирок

Найголовніше, що треба пам’ятати: аутизм – це не вирок. Головне – це вчасно його розпізнати, щоб дитина в дорослому віці не поводилась відсторонено й мала гарне майбутнє.

Аутизм не варто плутати із зниженням інтелекту. Часто аутисти стають володарями особливих здібностей. Вони можуть бути хорошими математиками, художниками, володіти абсолютним музикальним слухом (що є великою рідкістю), можуть стати непересічними шахістами і тому подібне.

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Розвиваючи увагу дітей, у яких вчасно виявлено аутизм, батьки спільно з фахівцями розкривають і розвивають їхні здібності та підсилюють уяву. Також вони навчають ефективно комунікувати з навколишнім світом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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