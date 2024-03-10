184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака украинского военного беспилотника на авиаремонтный завод в таганроге привела к критическому повреждению одного разведывательного самолета А-50 и, возможно, еще одного самолета.