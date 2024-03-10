ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 20:42  •  12152 просмотра

Read in English

Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Сумской области, вызвав 184 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.

В течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали  

Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская общины. В частности:

Миропольская община: враг бил из минометов (16 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Великописаревская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (31 взрыв), ракетный удар (2 взрыва), обстрелы РСЗО (23 взрыва), авиаудар КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва) и авиаудар FPV дроном (2 взрыва).

Краснопольская община: зафиксированы минометные обстрелы (3 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Хотинская община: россияне били из минометов (4 взрыва).

Середино-Будская громада: 24 мины сбросил враг на территорию громады.

Эсманьская община: осуществлен авиаудар РБК-500 (1 взрыв). Также осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Белопольская община: были удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), обстрел из АГС (15 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).

Юнаковская община: россияне ударили из минометов (2 взрыва), также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и авиаудар FPV дроном (1 взрыв).

Новослободская община: зафиксирован обстрел РСЗО (13 взрывов) и артиллерийский обстрел (12 взрывов).

Шалигинская община: враг бил из артиллерии (11 взрывов).

россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА10 марта 2024, 07:59 • 29768 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
bilopilliaBilopillia
khotinХотин
sumyСумы
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  157091 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  155471 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  156249 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  204696 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101064 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110146 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111687 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108668 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109676 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130927 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

  •  12152 просмотра
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

  •  14427 просмотра
В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне прогремела серия взрывов

  •  15886 просмотра
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

  •  17112 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

  •  18808 просмотра
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

  •  22124 просмотра
аль-Каида заявила о смерти своего лидера

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

  •  22400 просмотра
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

  •  24587 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

  •  25322 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

  •  33815 просмотра

Популярные

россияне запустили ракету на Миргород

россияне запустили ракету на Миргород

  •  60708 просмотра
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

  •  103827 просмотра
Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

  •  106502 просмотра
Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

  •  107192 просмотра
Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

  •  103910 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  177594 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  181554 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  204696 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  209630 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  212471 просмотра

184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Сумской области, вызвав 184 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.

Война •   •  12152 просмотра
184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

Президент Зеленский раскритиковал предложение Папы относительно переговоров Украины с Россией, заявив, что Церковь должна быть с людьми, которые защищают свою жизнь, а не заниматься "виртуальным посредничеством" издалека.

Война •   •  14427 просмотра
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне произошла серия взрывов, когда российские войска обстреляли город с временно оккупированного левого берега.

Война •   •  15886 просмотра
В Херсоне прогремела серия взрывов

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают российские СМИ.

Война •   •  17112 просмотра
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и результаты Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, при этом Зеленский поблагодарил Макрона за оборонный пакет и его лидерство в запуске инициатив в поддержку Украины.

Война •   •  18808 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Британская принцесса Кейт, после восстановления после операции на животе, поделилась фотографией со своими тремя детьми, поблагодарив общественность за поддержку и поздравив с Днем матери.

УНН Lite •   •  22124 просмотра
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Лидер международной террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Халид бин Умар Батарфи, которого разыскивали США, умер, а его преемником станет Саад бин Атеф аль-Авлаки.

Новости Мира •   •  22400 просмотра
аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

россияне атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, повредив здания и оставив около 2000 человек без водоснабжения.

Война •   •  24587 просмотра
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Чешская Республика передаст украинским военным 800 000 единиц артиллерийских боеприпасов в течение нескольких недель, о чем объявил президент Чехии Петр Павел.

Война •   •  25322 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака украинского военного беспилотника на авиаремонтный завод в таганроге привела к критическому повреждению одного разведывательного самолета А-50 и, возможно, еще одного самолета.

Война •   •  33815 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден