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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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184 вибухи за день: росіяни обстріляли десять громад Сумщини

Київ • УНН

 • 65988 перегляди

Росіяни обстріляли 10 населених пунктів у Сумській області, спричинивши 184 вибухи з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, ракети та безпілотники.

184 вибухи за день: росіяни обстріляли десять громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі  

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади. Зокрема:

Миропільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (31 вибух), ракетний удар (2 вибухи), обстріли РСЗВ (23 вибухи), авіаудар КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та авіаудар FPV дроном (2 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

Хотінська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).

Середино-Будська громада: 24 міни скинув ворог на територію громади.

Есманьська громада: здійснено авіаудар РБК-500 (1 вибух). Також здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: були удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з АГС (15 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи), також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та авіаудар FPV дроном (1 вибух).

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл РСЗВ (13 вибухів) та артилерійський обстріл (12 вибухів).

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).

росіяни шість разів атакували Сумщину з мінометів та РСЗВ - ОВА10.03.24, 09:59 • 34531 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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