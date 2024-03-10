184 вибухи за день: росіяни обстріляли десять громад Сумщини
Київ • УНН
Росіяни обстріляли 10 населених пунктів у Сумській області, спричинивши 184 вибухи з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, ракети та безпілотники.
Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади. Зокрема:
Миропільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (31 вибух), ракетний удар (2 вибухи), обстріли РСЗВ (23 вибухи), авіаудар КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та авіаудар FPV дроном (2 вибухи).
Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).
Хотінська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).
Середино-Будська громада: 24 міни скинув ворог на територію громади.
Есманьська громада: здійснено авіаудар РБК-500 (1 вибух). Також здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).
Білопільська громада: були удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з АГС (15 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи), також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та авіаудар FPV дроном (1 вибух).
Новослобідська громада: зафіксовано обстріл РСЗВ (13 вибухів) та артилерійський обстріл (12 вибухів).
Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
росіяни шість разів атакували Сумщину з мінометів та РСЗВ - ОВА10.03.24, 09:59 • 34531 перегляд