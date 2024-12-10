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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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175 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

175 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 5937 просмотра

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За минувшие сутки произошло 175 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 51 атака. Противник нанес 37 авиаударов и совершил более 4000 обстрелов, использовав 1617 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки на фронте состоялось 175 боевых столкновений, 51 из которых пришлось на Покровское направление. Также активные бои были на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 вторника, передает УНН

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 37 авиационных ударов, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 115 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1617 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пункт управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные действия в районах Глубокого и Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Зеленой Рощи, надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки украинские воины остановили на Краматорском направлении.

На турецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

Пятьдесят одну атаку за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Двадцать семь атак противника остановили наши защитники в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих можжевельников, Сторожевого, Нескучного и Благодатного на Времовском направлении.

Семь безрезультатных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

Еще плюс 1 350 оккупантов, 5 танков и 14 дронов: Генштаб обновил данные о потерях врага10 дек. 2024, 06:08 • 7899 просмотров

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 11 штурмов позиций украинских подразделений.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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