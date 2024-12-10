175 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

За прошедшие сутки на фронте состоялось 175 боевых столкновений, 51 из которых пришлось на Покровское направление. Также активные бои были на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 вторника, передает УНН.

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 37 авиационных ударов, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 115 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1617 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пункт управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные действия в районах Глубокого и Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Зеленой Рощи, надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки украинские воины остановили на Краматорском направлении.

На турецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

Пятьдесят одну атаку за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Двадцать семь атак противника остановили наши защитники в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих можжевельников, Сторожевого, Нескучного и Благодатного на Времовском направлении.

Семь безрезультатных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

Еще плюс 1 350 оккупантов, 5 танков и 14 дронов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 11 штурмов позиций украинских подразделений.