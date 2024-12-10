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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1 350 оккупантов, 5 танков и 14 дронов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1 350 оккупантов, 5 танков и 14 дронов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1350 российских военных и уничтожили 5 танков. Общие потери врага с начала войны достигли 755 940 человек и более 9500 танков.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине по меньшей мере 1350 военных. Силы обороны уничтожили 5 танков и 14 беспилотников рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.24 ориентировочно составили:

- личного состава - около 755 940 (+1350) человек,

- танков - 9524 (+5) ед,

- боевых бронированных машин - 19 596 (+7) ед,

- артиллерийских систем - 21 064 (+3) ед,

- РСЗО - 1253 (+0) ед,

- средства ППО - 1023 (+0) ед,

- самолетов - 369 (+0) ед,

- вертолетов - 329 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14),

- крылатые ракеты - 2859 (+0),

- корабли /катера - 28 (+0) ед,

- подводные лодки - 1 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 31 037 (+48) ед,

- специальная техника - 3637 (+1) ед.

В ГПД рассказали, сколько военных рф может перебросить из Сирии в Украину10 дек. 2024, 00:01 • 15371 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
siriyaСирия
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