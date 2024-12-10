В ГПД рассказали, сколько военных рф может перебросить из Сирии в Украину
Киев • УНН
В ГПД сообщили, что в Сирии находится 6000-7500 российских военных. Их возможная переброска в Украину существенно не повлияет на ситуацию на фронте из-за высоких ежедневных потерь рф.
На фоне падения режима сирийского диктатора Башара Асада, Россия может перебросить своих военных из Сирии в Украину. Однако их количество существенно не повлияет на фронт. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, пишет УНН.
По состоянию на лето 2024 года до падения режима Башара Асада в Сирии находилось около 6000-7500 российских солдат, включая представителей частных военных компаний,,
Детали
По его словам, даже если все российские подразделения, которые находились в Сирии, будут переброшены на войну против Украины, это существенно не повлияет на ситуацию на фронте.
Соответственно, даже в случае переброски всех этих военных в РФ с последующим отправлением на войну против Украины, это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая довольно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях,
Кроме того, по его словам, часть войск, которые дислоцировались в Сирии, Россия может направить в Африку, где ее интересы также остаются стратегически важными.
Напомним
Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в Россию.
Бывший министр развития Идлиба Мухаммад аль-Башир назначен председателем переходного правительства Сирии. Он уже провел встречи с лидером ХТШ и экс-премьером времен Асада для формирования нового кабинета.
Россия может потерять военное влияние в Африке из-за ситуации в Сирии-ISW9 дек. 2024, 08:39 • 14049 просмотров