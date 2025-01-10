161 бой на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

161 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 55 авиаударов, сбросив 76 КАБ. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 200 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2408 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления БПЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Старицы и Вочанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка.

На Сиверском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Сухой Яр, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь и Разлив.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, трижды штурмовали позиции наших подразделений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 31 управляемой бомбы, а также совершил 469 артиллерийских обстрелов (в том числе 19 - из РСЗО) позиций наших войск и населенных пунктов", - сказано в сводке.

Наши воины, как указано, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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