161 бой на фронте: где оккупанты атаковали больше всего
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 161 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении - 42 атаки. Враг нанес 55 авиаударов и совершил более 6000 обстрелов украинских позиций.
161 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 55 авиаударов, сбросив 76 КАБ. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 200 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2408 дронов-камикадзе.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления БПЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.
По направлениям ситуация следующая:
На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Старицы и Вочанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка.
На Сиверском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка, Белой Горы и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Сухой Яр, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь и Разлив.
На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, трижды штурмовали позиции наших подразделений.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 31 управляемой бомбы, а также совершил 469 артиллерийских обстрелов (в том числе 19 - из РСЗО) позиций наших войск и населенных пунктов", - сказано в сводке.
Наши воины, как указано, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Более 1800 оккупантов и десяток танков: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери рф10.01.25, 07:44 • 12376 просмотров