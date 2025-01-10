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161 бій на фронті: де окупанти атакували найбільше

161 бій на фронті: де окупанти атакували найбільше

Київ • УНН

 • 27173 перегляди

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 42 атаки. Ворог завдав 55 авіаударів та здійснив понад 6000 обстрілів українських позицій.

161 бій стався на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 55 авіаударів, скинувши 76 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 200 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2408 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також один пункт управління БпЛА російських загарбників", - ідеться у зведенні.

За напрямками ситуація така:

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Стариці та Вочанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Білої Гори та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль та Розлив.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, тричі штурмували позиції наших підрозділів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 469 артилерійських обстрілів (в тому числі 19 - з РСЗВ) позицій наших військ та населених пунктів", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як вказано, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Понад 1800 окупантів та десяток танків: Генштаб ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф10.01.25, 07:44 • 31031 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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