Понад 1800 окупантів та десяток танків: Генштаб ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога за минулу добу: 1830 військових, 10 танків та 32 ББМ. Загальні втрати росіян з початку війни сягнули майже 805 тисяч особового складу.
За добу українські захисники знищили 1830 окупантів, 10 ворожих танків, 32 бойових броньованих машин. Втрати ворога оприлюднив вранці 10 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 804930 (+1830) осіб,
· танків ‒ 9741 (+10) од,
· бойових броньованих машин ‒ 20253 (+32) од,
· артилерійських систем – 21789 (24) од,
· РСЗВ – 1260 (+0) од,
· засобів ППО ‒ 1041 (+3) од,
· літаків – 369 (+0) од,
· гелікоптерів – 331 (+0) од,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71) од,
· крилатих ракет ‒ 3017 (+3) од,
· кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
· підводних човнів – 1 (+0) од,
· автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86) од,
· спеціальної техніки ‒ 3689 (+3) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За добу 9 січня відбулося 144 бойових зіткнень, противник завдав 38 авіаційних та 884 ударів дронами-камікадзе. Найінтенсивніші атаки зафіксовано на Покровському, Курахівському та Курському напрямках.