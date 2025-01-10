Более 1800 оккупантов и десяток танков: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал потери врага за минувшие сутки: 1830 военных, 10 танков и 32 ББМ. Общие потери россиян с начала войны достигли почти 805 тысяч личного состава.
За сутки украинские защитники уничтожили 1830 оккупантов, 10 вражеских танков, 32 боевых бронированных машин. Потери врага обнародовал утром 10 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 804930 (+1830) человек,
- танков - 9741 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 20253 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 21789 (24) ед,
- РСЗО - 1260 (+0) ед,
- средств ППО - 1041 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21884 (+71) ед,
- крылатых ракет - 3017 (+3) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33473 (+86) ед,
- специальной техники - 3689 (+3) ед.
Данные уточняются.
Напомним
За сутки 9 января произошло 144 боевых столкновений, противник нанес 38 авиационных и 884 ударов дронами-камикадзе. Самые интенсивные атаки зафиксированы на Покровском, Кураховском и Курском направлениях.