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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 03:03  •  8264 просмотра

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Сегодня, в третье воскресенье июня, во многих странах мира, в том числе и в Украине отмечают День отца. Впервые событие отметили в 1910 году в американском городе Слокан по инициативе Соноры Смарт Додд. Постепенно праздник стал популярным и важным во многих странах мира. В Украине официально День отца был основан указом президента в 2019 году.

Сегодня, в третье воскресенье июня, во многих странах мира, в том числе и в Украине отмечают День отца, пишет УНН.

Впервые событие отметили в 1910 году в американском городе Слокан по инициативе Соноры Смарт Додд. Женщина решила посвятить ее своему отцу, фермеру Уильяму Джексону Смарту, который воспитал Сонору и пятерых других детей самостоятельно, после того как его жена Эллен умерла при рождении самого младшего ребенка.

Постепенно праздник стал популярным и важным во многих странах мира. В Украине официально День отца был основан указом президента в 2019 году.

Отец для каждого из нас - это воспитатель, защитник, учитель и друг, которому мы обязаны базовыми умениями, жизненными принципами и ценностями. На помощь любящего отца дети могут рассчитывать всегда, независимо от того, сколько им лет,  а теплые воспоминания об этом родном человеке остаются с нами на всю жизнь и дарят поддержку в самые тяжелые времена.

Любители дикой природы 16 июня могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня морских черепах. Событие установлено в честь выдающегося ученого, который всю свою жизнь посвятил изучению и сохранению популяции морских черепах, Арчи Карра - он родился 15 июня 1909 года.

Сейчас насчитывается семь видов морских черепах, и все они находятся на грани исчезновения.

Морские черепахи откладывают яйца в гнездо, которое они выкапывают в песке задними ластами. Пол морских черепах, как и у многих других черепах, определяется температурой в гнезде. Живут они около 100 лет.

Зеленые морские черепахи питаются растительной пищей и водорослями. Кожаные и ястребиные черепахи питаются медузами и контролируют их популяцию. Морские черепахи могут определять магнитное поле Земли и использовать его в качестве компаса.

Еще один сегодняшний праздник связан с природой - Международный день водопада.

Цель события - повышение осведомленности о жизненно важной роли, которую водопады играют в экосистеме нашей планеты.

Самый высокий в мире водопад Анхель, расположенный на реке Чурун, притоке Карони, в тропических лесах Венесуэлы, в Национальном парке "Канайма".

С 2018 года по инициативе ООН 16 июня отмечается Международный день семейных переводов.

Денежные переводы являются самым распространенным способом для трудовых мигрантов передавать деньги своим семьям. В среднем такие средства составляют 60% бюджета семьи, один из членов которой работает за границей.

Международный день семейных денежных переводов призван привлечь внимание к тому, что трудовые мигранты, способствуют финансовому благополучию не только собственных семей, но и государств, откуда они родом. Также в этот день пропагандируется хорошее отношение к трудовым мигрантам, в странах в которых они работают.

Также 16 июня отмечается День африканского ребенка. Именно этого 16 июня 1976 года в Южно-Африканской Республике тысячи чернокожих школьников вышли на акцию протеста с требованием повысить качество образования.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Тихона, епископа Амантунского.

Тихон родился и всю жизнь прожил на Кипре, был проповедником и богословом. Считается, что за свою преданность Господу получил от него дар исцеления и чудотворения.

Именины 16 июня празднуют Тихон, Константин, Михаил.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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