16 червня: День батька в Україні, Всесвітній день морських черепах

Сьогодні, у третю неділю червня, у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні відзначають День батька, пише УНН.

Вперше подію відзначили у 1910 році в американському місті Слокан за ініціативи Сонори Смарт Додд. Жінка вирішила присвятити її своєму батьку, фермеру Уільяму Джексону Смарту, який виховав Сонору та п’ятьох інших дітей самотужки, після того як його дружина Еллен померла при народженні наймолодшої дитини.

Поступово свято стало популярним та важливим у багатьох країнах світу. В Україні офіційно День батька був започаткований указом президента у 2019 році.

Батько для кожного з нас — це вихователь, захисник, вчитель і друг, якому ми завдячуємо базовими вміннями, життєвими принципами та цінностями. На допомогу люблячого батька діти можуть розраховувати завжди, незалежно від того, скільки їм років, а теплі згадки про цю найріднішу людину залишаються з нами на все життя і дарують підтримку в найтяжчі часи.

Любителі дикої природи 16 червня можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня морських черепах. Подія встановлена на честь видатного науковця, який все своє життя присвятив вивченню та збереженню популяції морських черепах, Арчі Карра – він народився 15 червня 1909 року.

Нині нараховується сім видів морських черепах, і всі вони перебувають на межі зникнення.

Морські черепахи відкладають яйця у гніздо, яке вони викопують у піску задніми ластами. Стать морських черепах, як і в багатьох інших черепах, визначається температурою в гнізді. Живуть вони близько 100 років.

Зелені морські черепахи харчуються рослинною їжею та водоростями. Шкіряні та яструбині черепахи харчуються медузами і контролюють їх популяцію. Морські черепахи можуть визначати магнітне поле Землі та використовувати його як компас.

Ще одне сьогоднішнє свято пов’язане з природою – Міжнародний день водоспаду.

Мета події - підвищення обізнаності про життєво важливу роль, яку водоспади відіграють у екосистемі нашої планети.

Найвищий у світі водоспад Анхель, розташований на річці Чурун, притоці Кароні, у тропічних лісах Венесуели, в Національному парку "Канайма".

З 2018 року за ініціативи ООН 16 червня відзначається Міжнародний день сімейних переказів.

Грошові перекази є найпоширенішим способом для трудових мігрантів передавати гроші своїм родинам. В середньому такі кошти складають 60% бюджету сім’ї, один з членів якої працює за кордоном.

Міжнародний день сімейних грошових переказів покликаний привернути увагу до того , що трудові мігранти, сприяють фінансовому добробуту не тільки власних родин, а й держав, звідки вони родом. Також в цей день пропагується гарне ставлення до трудових мігрантів, у країнах в яких вони працюють.

Також 16 червня відзначається День африканської дитини. Саме цього 16 червня 1976 року у Південно-Африканській Республіці тисячі чорношкірих школярів вийшли на акцію протесту з вимогою підвищити якість освіти.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Тихона, єпископа Амантунського.

Тихон народився та все життя прожив на Кіпрі, був проповідником та богословом. Вважається, що за свою відданість Господу отримав від нього дар зцілення та дивотворення.

Іменини 16 червня святкують Тихон, Костянтин, Михайло.