16 человек погибли во время сильных штормов в Аргентине и Уругвае

США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность

США осуждают запуск баллистической ракеты Северной Кореей как нарушение резолюций ООН и угрозу региональной безопасности. Запуск рассматривается как имеющий дестабилизирующий эффект, несмотря на то, что не представляет прямой угрозы для США и их союзников.