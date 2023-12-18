16 человек погибли во время сильных штормов в Аргентине и Уругвае
Киев • УНН
Сильный шторм в Аргентине и Уругвае привел к гибели 16 человек: жертвами падения веток, обвала стены и сильного ветра. Президент Милей посетил пострадавшее место.
Мощный шторм накрыл Аргентину и Уругвай, в результате чего 16 людей погибли. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Метеорологический институт Уругвая сообщает, что два человека погибли, когда в воскресенье рано утром в страну подул сильный ветер с юго-западного направления.
В Аргентине женщина погибла, ударившись о ветку, упавшую с дерева. В деревне Баия-Бланка еще 13 человек погибли в субботу в результате обвала стены.
В воскресенье место катастрофы посетил президент Аргентины Хавьер Милей.
Мощный шторм также повалил деревья и фонарные столбы в столице Буэнос-Айресе.
По Ирландии пронесся шторм Фергюс: ветер валил деревья и срывал крыши домов12 декабрь 2023, 10:33 • 35381 просмотр
16 человек погибли во время сильных штормов в Аргентине и Уругвае
Сильный шторм в Аргентине и Уругвае привел к гибели 16 человек: жертвами падения веток, обвала стены и сильного ветра. Президент Милей посетил пострадавшее место.
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