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По Ирландии пронесся шторм Фергюс: ветер валил деревья и срывал крыши домов

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 10:33  •  1428 просмотра

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Шторм Фергус обрушился на Ирландию со скоростью ветра 117 км/ч, нанеся значительный ущерб в графстве Голуэй, повалив деревья и сорвав крыши.

На Ирландию обрушился шторм Фергюс. В графстве Голуэй порывы ветра достигали 117 километров в час, стихия нанесла ущерб жилым зданиям и предприятиям. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

На западное побережье Ирландии обрушился шторм Фергюс. В графстве Голуэй порывы ветра достигали 117 километров в час. В деревне Литрим стихия нанесла ущерб жилым зданиям предприятиям. Ветер валил деревья и срывал крыши домов,

- говорится в сообщении.

Детали

Также во Франции из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности в девяти департаментах. Проливные дожди стали причиной наводнений. В Жиронде затоплены дороги.

Отмечается, что предупреждение о наводнении объявлено в Верхней Савойе, Коррезе, Дордоне и Изере. В горах из-за потепления, предупреждает МетеоФранс, возможен сход лавин.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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Ірландією пронісся шторм Фергюс: вітер валив дерева і зривав дахи будинків
Fergus storm hits Ireland: winds knock down trees and tear off roofs
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