По Ирландии пронесся шторм Фергюс: ветер валил деревья и срывал крыши домов
Киев • УНН
Шторм Фергус обрушился на Ирландию со скоростью ветра 117 км/ч, нанеся значительный ущерб в графстве Голуэй, повалив деревья и сорвав крыши.
На Ирландию обрушился шторм Фергюс. В графстве Голуэй порывы ветра достигали 117 километров в час, стихия нанесла ущерб жилым зданиям и предприятиям. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
На западное побережье Ирландии обрушился шторм Фергюс. В графстве Голуэй порывы ветра достигали 117 километров в час. В деревне Литрим стихия нанесла ущерб жилым зданиям предприятиям. Ветер валил деревья и срывал крыши домов,
Детали
Также во Франции из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности в девяти департаментах. Проливные дожди стали причиной наводнений. В Жиронде затоплены дороги.
Отмечается, что предупреждение о наводнении объявлено в Верхней Савойе, Коррезе, Дордоне и Изере. В горах из-за потепления, предупреждает МетеоФранс, возможен сход лавин.
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По Ирландии пронесся шторм Фергюс: ветер валил деревья и срывал крыши домов
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