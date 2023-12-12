По Ирландии пронесся шторм Фергюс: ветер валил деревья и срывал крыши домов

На Ирландию обрушился шторм Фергюс. В графстве Голуэй порывы ветра достигали 117 километров в час, стихия нанесла ущерб жилым зданиям и предприятиям. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

На западное побережье Ирландии обрушился шторм Фергюс. В графстве Голуэй порывы ветра достигали 117 километров в час. В деревне Литрим стихия нанесла ущерб жилым зданиям предприятиям. Ветер валил деревья и срывал крыши домов, - говорится в сообщении.

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Также во Франции из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности в девяти департаментах. Проливные дожди стали причиной наводнений. В Жиронде затоплены дороги.

Отмечается, что предупреждение о наводнении объявлено в Верхней Савойе, Коррезе, Дордоне и Изере. В горах из-за потепления, предупреждает МетеоФранс, возможен сход лавин.

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