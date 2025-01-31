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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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15 исторических памятников Полтавы исключат из Государственного реестра: что происходит

15 исторических памятников Полтавы исключат из Государственного реестра: что происходит

Киев  •  УНН

 • 2368 просмотра

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Министерство культуры Украины исключает 15 объектов культурного наследия Полтавы из Госреестра памятников. Решение касается монументов, связанных с Полтавской битвой и российской имперской историей.

По решению Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины 15 объектов культурного наследия Полтавы будут исключены из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Соответствующий приказ подписали 31 января 2025 года. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, речь идет о памятниках, связанных с событиями Полтавской битвы и российской имперской историей города. Среди них - памятник Петру І на Шведской Могиле, место командного пункта царя и 10 редутов на поле Полтавской битвы, памятник на месте отдыха Петра І после Полтавской битвы, а также монумент защитникам крепости Полтава и ее коменданту Алексею Келину.

Решение об исключении этих памятников из Госреестра приняли на основании экспертного заключения Министерства культуры, рекомендаций Украинского института национальной памяти и представления Полтавской областной военной администрации.

Как отмечается, его мотивируют необходимостью деколонизации городского пространства и осуждением российской имперской политики в Украине.

Поэтому сейчас власти Полтавы получат право принимать решение о демонтаже этих объектов.

Напомним 

В Государственный реестр недвижимых памятников Украины добавлено 57 объектов культурного наследия Закарпатской области. Теперь реестр включает 163 памятника местного и национального значения в регионе.

Алина Волянская

Алина Волянская

политикаКультура
ukrainaУкраина
poltavaПолтава

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