15 історичних пам'яток Полтави виключать з Державного реєстру: що відбувається

За рішенням Міністерства культури та стратегічних комунікацій України 15 об’єктів культурної спадщини Полтави буде виключено з Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідний наказ підписали 31 січня 2025 року. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела, пише УНН.

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Як повідомляється, йдеться про пам’ятники, пов’язані з подіями Полтавської битви та російською імперською історією міста. Серед них – пам’ятник Петру І на Шведській Могилі, місце командного пункту царя і 10 редутів на полі Полтавської битви, пам’ятник на місці відпочинку Петра І після Полтавської битви, а також монумент захисникам фортеці Полтава і її коменданту Олексію Келіну.

Рішення про виключення цих памʼяток з Держреєстру ухвалили на підставі експертного висновку Міністерства культури, рекомендацій Українського інституту національної пам’яті та подання Полтавської обласної військової адміністрації.

Як зазначається, його мотивують необхідністю деколонізації міського простору та засудженням російської імперської політики в Україні.

Тож наразі влада Полтави отримає право ухвалювати рішення щодо демонтажу цих об’єктів.

Нагадаємо

До Державного реєстру нерухомих пам'яток України додано 57 об'єктів культурної спадщини Закарпатської області. Тепер реєстр включає 163 пам'ятки місцевого та національного значення в регіоні.