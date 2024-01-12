14 января в Давосе делегации со всего мира обсудят украинскую формулу мира: приглашены более 120 стран

14 января в Давосе состоится четвертая встреча советников глав государств для обсуждения украинской формулы мира. Об этом сообщает МИД Швейцарии, передает УНН.

Принимая эту конференцию, Швейцария вносит вклад в поддержку дискуссий за справедливый и прочный мир в Украине говорится в сообщении.

Детали

Швейцария регулярно принимает переговоры или выступает посредником в дискуссиях и встречах. Ввиду этого, Украина попросила Швейцарию провести следующую конференцию. Швейцария продолжает работу над формированием будущих перспектив Украины.

Представлять Швейцарию будет федеральный советник Игнацио Кассис, который откроет конференцию. Основные обсуждения проходят на уровне советников по национальной безопасности. Швейцарскую делегацию возглавляет посол Габриэль Люхингер, глава отдела международной безопасности FDFA.

На конференцию приглашены около 120 стран на уровне советников по национальной безопасности. Окончательный список участников будет определен незадолго до конференции.

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